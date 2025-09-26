 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 871,00
+1,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Boeing et le syndicat IAM reprennent les négociations contractuelles
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 19:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale et Boeing

BA.N ont accepté de reprendre les négociations lundi avec l'aide d'un médiateur fédéral afin de mettre fin à une grève de près de deux mois, a annoncé le syndicat vendredi.

Valeurs associées

BOEING CO
222,095 USD NYSE +4,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank