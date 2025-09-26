Boeing et le syndicat IAM reprennent les négociations contractuelles

L'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale et Boeing

BA.N ont accepté de reprendre les négociations lundi avec l'aide d'un médiateur fédéral afin de mettre fin à une grève de près de deux mois, a annoncé le syndicat vendredi.