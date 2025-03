Boeing et Korean Air finalisent une commande d'environ 32 milliards de dollars

( AFP / JUSTIN TALLIS )

L'avionneur américain Boeing et la compagnie aérienne Korean Air ont finalisé une commande annoncée en juin 2024, pour un montant total d'environ 32 milliards de dollars, ont annoncé lundi les autorités américaines.

Le contrat, qui concerne également le groupe américain GE Aerospace pour la fourniture des moteurs, a été signé vendredi.

Il porte sur "l'achat d'un maximum de cinquante gros porteurs", précise le ministère américain du Commerce, dans un communiqué.

Contacté lundi par l'AFP, Boeing n'a pas souhaité commenter.

Un protocole d'accord avait été signé lors du dernier salon aéronautique de Farnborough (Royaume-Uni) en vue de l'achat de vingt exemplaires du 777-9 - qui n'est toujours pas certifié par le régulateur américain de l'aviation (FAA) - ainsi que de vingt Dreamliner 787-10.

La compagnie sud-coréenne a confirmé lundi dans un communiqué la ventilation de cette commande, à laquelle s'ajoute une option pour dix avions supplémentaires aux modèles non spécifiés. Les livraisons sont prévues d'ici fin 2033.

"Korean Air accélère son programme de renouvellement de sa flotte pour appuyer son expansion après l'intégration d'Asiana Airlines", a-t-elle précisé.

Il s'agit, a-t-elle expliqué, "de s'assurer des créneaux de livraisons (...) dans les conditions actuelles d'approvisionnement de l'industrie".

Le secteur souffre en effet de problèmes d'approvisionnements qui entraînent des retards de livraison pour Boeing - qui souffre d'autres maux affectant sa production - et pour son grand concurrent européen Airbus.

- Chasseurs -

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Boeing reculait de 0,14%.

La signature du contrat intervient quelques jours après la sélection de Boeing - au détriment de son compatriote Lockheed Martin - pour construire la nouvelle génération d'avions de combat furtifs, baptisée F-47, pour l'armée de l'air américaine.

Le Congressional Budget Office, organe rattaché au Congrès, avait estimé en 2018 que les avions de nouvelle génération pourraient coûter jusqu'à 300 millions de dollars l'unité.

Boeing reste en lice auprès de la marine américaine pour produire sa prochaine génération d'avion de combat, cette fois face à Northrop Grumman. Selon des médias, ce contrat pourrait être attribué dès cette semaine.

L'avionneur a connu des problèmes liés à la qualité de sa production depuis plusieurs années, qui ont surgi au grand jour lors d'un incident en vol en janvier 2024 et plongé le groupe dans une crise profonde.

Sa production a été partiellement restreinte par la FAA et il a changé de patron et une partie de son équipe dirigeante. Boeing a aussi été contraint de faire une gigantesque augmentation de capital pour renflouer ses caisses, mises à mal également par une grève de plus de cinquante jours ayant paralysé deux usines cruciales.

Chris Rocheleau, administrateur par intérim de la FAA qui s'est rendu récemment sur des sites de Boeing, a posté lundi en fin d'après-midi sur le réseau X que le groupe était "sur la bonne voie".

"Mais la FAA et le ministère des Transports vont maintenir une surveillance renforcée et mettre Boeing face à ses responsabilités tout au long du chemin", a-t-il ajouté.