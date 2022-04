Boeing : est-ce le moment d’investir ?

(Crédits photo : Boeing - Josh Drake )

Retrouvez notre analyse de l'action Boeing en Bourse, l'un des deux leaders mondiaux de l'aéronautique. Ambitions, stratégie, profil boursier, performances financières et analyse technique du cours de Bourse de l'action Boeing. Découvrez cette entreprise américaine légendaire dans le domaine de l'aéronautique.

Présentation de Boeing : mission et ambitions du groupe rival d'Airbus

Boeing est un leader dans les technologies de l'aviation, de l'aérospatiale et de la défense qui compte parmi ses clients les compagnies aériennes et les gouvernements de plus de 150 pays. Boeing est un spécialiste des avions commerciaux et militaires, des satellites, des systèmes de défense, des systèmes de lancement, et des systèmes d'information et de communication avancés.

L'ambition de Boeing est simple et la même depuis sa création : le leadership de l'industrie aérospatiale. Pour concrétiser cette vision, Boeing met en particulier l'accent sur certains impératifs industriels et commerciaux. D'une part, l'entreprise développe une connaissance approfondie de ses clients pour répondre au mieux à leur besoin tant sur l'aviation que la sécurité ou la défense. D'autre part, l'entreprise est également reconnue pour son haut niveau d'efficacité de production, pour la bonne gestion des approvisionnements et pour le niveau de qualité élevé que l'entreprise applique à ses constructions, notamment sur la sécurité des appareils.

Pourtant, Boeing a conçu un avion controversé, le 737 Max, cloué au sol durant presque deux ans après deux accidents mortels au bilan dramatique de 346 passagers, en raison notamment d'un système de commande mal connu des pilotes. Le 737 Max est revenu à la commercialisation depuis et participe largement au revenu de Boeing sur l'année 2021.

Boeing livre une bataille féroce pour reprendre la première position mondiale à Airbus. Cependant, au niveau des livraisons sur 2021, Airbus l'emporte haut la main avec 611 unités, contre 340 pour Boeing, même si l'avionneur américain a plus progressé. Cela s'explique particulièrement par le fait qu'il n'avait quasiment pas livré de 737 Max en 2020.

Les avantages concurrentiels de Boeing

cafe de la bourse

Quelles sont les activités du groupe Boeing ?

Boeing est le deuxième constructeur aéronautique mondial. Les activités s'organisent de la façon suivante.

La division défense, spatial et sécurité

Deuxième entreprise de défense au monde, Boeing offre un ensemble de solutions qui permettent à ses clients de répondre aux exigences des missions militaires, maritimes et spatiales. Son portefeuille se concentre sur des clés du marché comme les giravions militaires, l'exploration humaine de l'espace, les satellites, les systèmes autonomes, les avions militaires et les systèmes de mobilité (avions de guerre, hélicoptères et missiles de défense).

Boeing Commercial Airplanes

Boeing Commercial Airplanes est la division d'aviation commerciale de Boeing qui offre des avions civils aux compagnies aériennes. Plus de 10 000 avions de ligne commerciaux Boeing sont en service, transportant à la fois des passagers et du fret. En outre, le groupe fournit des pièces de rechange et propose des services de support technique, de maintenance et d'ingénierie.

Boeing Global Services

Boeing Global Services propose des solutions de services aux clients commerciaux, de la défense et de l'espace, quel que soit le fabricant d'origine de leurs équipements. Boeing propose des services d'ingénierie, d'analyse numérique, de chaîne d'approvisionnement et de formation.

Répartition géographique du chiffre d'affaires Boeing

La répartition géographique du CA est la suivante : États-Unis (62,7 %), Europe (14,4 %), Asie (9,4 %), Moyen-Orient (7,5 %), Océanie (1,8 %), Canada (1,6 %), Afrique (0,4 %) et autres (2,2 %).

Analyse fondamentale des résultats de Boeing

2021 a été une année de reconstruction pour Boeing, avec une remise en service du controversé 737 MAX sur tous les marchés mondiaux. Boeing a également renoué avec un flux de trésorerie positif au quatrième trimestre.

Chiffre d'affaires de 62,3 milliards de dollars

Le chiffre d'affaires du groupe sur l'année 2021 s'établit à 62,3 milliards de dollars, affichant une faible croissance de 7 %.

Carnet de commande à 377 milliards de dollars

Sur l'année 2021, 535 nouvelles commandes viennent compléter le carnet de commandes de Boeing qui s'élève désormais à 377 milliards de dollars.

Pertes opérationnelles à – 4,7 milliards d'euros

Boeing enregistre des pertes opérationnelles qui s'élèvent à – 4,7 milliards d'euros contre -8,0 milliards en 2020.

Résultat net à -4,1 milliards d'euros

Le résultat net s'élève à -4,1 milliards d'euros, contre -8,4 milliards d'euros en 2020.

Flux de trésorerie d'exploitation à -3,4 milliards de dollars

Le flux de trésorerie d'exploitation s'élève à –3,4 milliards de dollars, en augmentation après le chiffre catastrophique de 2020 (-18,4 milliards de dollars).

Analyse technique de l'action Boeing

Analyse graphique du cours de l'action Boeing en Bourse

cafe de la bourse

Source : Café de la Bourse, graphique construit sur IG, données à titre indicatif

Analyse technique du cours de l'action Boeing en Bourse

Le cours de bourse de l'action Boeing est dans un couloir baissier de long terme (en gris sur le graphique). Le cours de l'action Boeing a baissé de plus de 31 % depuis juin 2021. Le titre Boeing a rebondi sur la borne inférieure du couloir à la mi-mars et évolue actuellement au milieu du couloir, à 175 dollars. À court et moyen terme, la tendance est négative également avec un cours de bourse de l'action Boeing sous ses moyennes mobiles à 20, 50 et 100 jours (respectivement en vert, noir et rouge sur le graphique). La MACD est négative et sous sa ligne de signal, accentuant les signaux négatifs à court terme. Le RSI stochastique est en zone neutre.

Notre Avis sur l'action Boeing

Boeing va mieux après cet exercice 2021, mais reste dans le rouge. Les pertes restent très élevées et la réputation est lente à reconstruire après le fiasco du 737 Max. Cependant, la dynamique commerciale a repris cette année et le carnet de commande continue de se remplir, pour atteindre le chiffre de 377 milliards de dollars. Un chiffre encourageant dans un secteur en difficulté !

Source des images : Freepik

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse