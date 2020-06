Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing espère un vol de certification du 737 MAX fin juin Reuters • 11/06/2020 à 06:59









BOEING ESPÈRE UN VOL DE CERTIFICATION DU 737 MAX FIN JUIN WASHINGTON/SEATTLE (Reuters) - Boeing a déclaré à des compagnies aériennes qu'il espérait mener fin juin un important vol test de certification du 737 MAX, cloué au sol depuis mars 2019 à la suite de deux catastrophes aériennes, ont déclaré mercredi deux sources au fait de la question, confirmant une information de Bloomberg. Reuters avait appris au préalable que l'administration de l'aviation civile américaine (FAA) ne prévoyait pas d'autoriser une reprise des vols du très gros porteur de Boeing avant au moins la fin août. Les sources ont prévenu que la date du vol test de certification pourrait être repoussée à juillet, alors que le calendrier de nombreuses étapes de la remise en service du 737 MAX ont été repoussées à plusieurs reprises. Boeing s'est refusé à tout commentaire. La FAA a déclaré mercredi qu'elle était "en contact régulier avec Boeing alors que la compagnie continue son travail sur le 737 MAX (...) L'appareil sera autorisé à reprendre le transport de passagers seulement lorsque la FAA sera convaincue que l'ensemble des problèmes de sécurité auront été résolus". L'avionneur américain a repris le 27 mai la production du 737 MAX, qui avait été interrompue en janvier. (David Shepardson et Eric M. Johnson; version française Jean Terzian)

Valeurs associées BOEING CO NYSE -11.74%