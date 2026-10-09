Boeing enregistre une commande ferme de 140 appareils 737 MAX auprès d'Avolon

Le loueur aéronautique renforce son partenariat avec le constructeur américain dans le cadre d'une acquisition globale de 140 appareils. Airbus a aussi enregistré 110 commandes auprès d'Avolon.

Avolon annonce une commande ferme de 140 Boeing 737 MAX, parallèlement à l'acquisition de 110 appareils Airbus, dont 75 A320neo et 35 A330neo, assortie d'options portant sur 100 avions supplémentaires.

Ces nouvelles commandes portent à 749 le nombre total d'appareils faisant l'objet d'engagements fermes et visent à répondre aux besoins de renouvellement et d'expansion des flottes des compagnies aériennes clientes.

Les commandes restent soumises à l'approbation des actionnaires de Bohai Leasing, qui détient 70% d'Avolon, attendue avant fin octobre 2026.

Au troisième trimestre, le loueur a acquis 10 avions et en a cédé 29, tout en concluant 84 accords de location, prolongations et modifications contractuelles. Sa flotte détenue, gérée et commandée atteignait 1 092 appareils à fin septembre, et 1 342 en intégrant les nouvelles commandes.

Vers 14h30, le titre Airbus évoluait à l'équilibre. Le titre Boeing est aussi attendu stable à l'ouverture de Wall Street (15h30).