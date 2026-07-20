Boeing enregistre une commande de 100 appareils de SMBC Aviation Capital

Le loueur aéronautique compte ainsi renforcer son portefeuille de monocouloirs afin de répondre à la demande croissante des compagnies aériennes pour des appareils plus capacitaires.

Alors que le salon de l'aéronautique de Farnborough a ouvert ses portes aujourd'hui outre-Manche, les annonces de contrats se multiplient pour Boeing. Après Riyadh Air ce matin, c'est maintenant SMBC Aviation Capital qui annonce une commande de 100 Boeing 737 MAX.

Dans le détail, la commande sera composée de 60 appareils 737-10 et de 40 modèles du 737-8. Il s'agit de la première commande du loueur pour le 737-10 et de la plus importante jamais enregistrée par un loueur pour cette version de l'appareil.

Avec cette commande, le portefeuille détenu, géré ou engagé de SMBC Aviation Capital dans la famille 737 MAX atteint 450 appareils. Le groupe indique vouloir répondre à la demande de ses clients pour des avions monocouloirs plus économes en carburant et de plus grande capacité.

Le 737-10 peut accueillir jusqu'à 230 passagers et offre une autonomie de 5 740 kilomètres. Boeing souligne que les loueurs représentent désormais plus de 1 450 commandes de 737 MAX, soit environ 20% du carnet de commandes de ce programme.