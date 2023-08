Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: engagement indonésien pour 24 avions F-15EX information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Boeing fait part d'un engagement de la part du gouvernement de l'Indonésie à acquérir 24 avions F-15EX, sous réserve de l'approbation du gouvernement américain, lors d'une visite du ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, aux États-Unis.



Un protocole d'accord en ce sens a été signé par Yusuf Jauhari, chef de l'Agence des installations de défense du ministère indonésien de la Défense, et Mark Sears, vice-président et directeur du programme Boeing Fighters, sur le site de Saint-Louis.



Le F-15EX est la version la plus avancée du F-15 jamais construite, avec notamment un nouveau système de guerre électronique et les derniers systèmes de mission et capacités logicielles. Actuellement, le F-15 est exploité par sept pays à travers le monde.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +0.23%