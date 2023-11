Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: en tête du Dow Jones, Deutsche Bank passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 16:43









(CercleFinance.com) - Boeing grimpe ce lundi à la Bourse de New York après un relèvement de recommandation par Deutsche Bank, passé à l'achat sur le géant aéronautique américain.



Une heure après l'ouverture, l'action Boeing affiche un gain de presque 4% et signe la plus forte hausse de l'indice Dow Jones, qui gagne 0,2% au même moment.



Le bureau d'études met en évidence une accélération des livraisons d'appareils de l'avionneur, susceptible de permettre une amélioration du flux de trésorerie (FCF) du groupe et de porter le cours de Bourse.



'Nous rappelons aux investisseurs que la dernière fois que Boeing a connu un point d'inflexion favorable au niveau des prévisions de son FCF remonte à 2017, lorsque les estimations du marché ont été revus en hausse de 46%, entraînant une hausse de 89% du titre sur l'exercice', rappelle l'analyste.



Dans ce contexte, Deutsche indique avoir relevé son conseil de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 204 à 270 euros, faisant apparaître un potentiel haussier de 30%.





