Boeing en hausse grâce à une perte trimestrielle moins importante que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions de Boeing BA.N gagnent 4,5% en pré-marché après que la société a publié une perte trimestrielle bien plus faible que prévu, signalant la poursuite du redressement opérationnel

** La société a annoncé une perte nette de 7 millions de dollars au premier trimestre, soit une perte de 20 cents par action, bien meilleure que la perte moyenne de 83 cents par action attendue par les analystes, selon LSEG

** Les bénéfices de la division défense ont augmenté de 50% grâce aux tensions mondiales et aux contrats du Pentagone, tandis que les revenus des jets commerciaux ont augmenté de 13%, bien que cette division ait encore enregistré une perte

** Les actions de BA se négocient ~14% en dessous de leur plus haut intraday sur 52 semaines de 254,35 $ du 27 janvier 2026

** Sur les 29 analystes qui couvrent le titre, 24 le considèrent comme 'achat' ou 'achat fort' et 5 comme 'maintien'; le PT médian est de 268$

** Depuis le début de l'année, les actions de BA ont augmenté de ~0,9 %, contre une hausse de 3,2 % pour le S&P 500

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