 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 079,03
-0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Boeing en hausse après que son directeur financier a annoncé que le constructeur prévoit une augmentation des livraisons de 737 et de 787 l'année prochaine
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 15:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions de Boeing BA.N augmentent de 5,8 % à 197,25 $ avant le marché

** Le directeur financier Jay Malave déclare que l'entreprise prévoit une augmentation des livraisons de ses jets 737 et 787 l'année prochaine

** Il déclare que des livraisons plus élevées seront un important moteur de flux de trésorerie positifs l'année prochaine; il s'attend à ce que les marges de trésorerie s'améliorent l'année prochaine.

** Malave ajoute qu'il s'attend à ce que l'avion à fuselage étroit 737-10 soit certifié plus tard dans l'année

** À la dernière clôture, l'action de BA a augmenté de 5,35 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BOEING CO
202,380 USD NYSE +8,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank