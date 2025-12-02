Boeing en hausse après que son directeur financier a annoncé que le constructeur prévoit une augmentation des livraisons de 737 et de 787 l'année prochaine

2 décembre - ** Les actions de Boeing BA.N augmentent de 5,8 % à 197,25 $ avant le marché

** Le directeur financier Jay Malave déclare que l'entreprise prévoit une augmentation des livraisons de ses jets 737 et 787 l'année prochaine

** Il déclare que des livraisons plus élevées seront un important moteur de flux de trésorerie positifs l'année prochaine; il s'attend à ce que les marges de trésorerie s'améliorent l'année prochaine.

** Malave ajoute qu'il s'attend à ce que l'avion à fuselage étroit 737-10 soit certifié plus tard dans l'année

** À la dernière clôture, l'action de BA a augmenté de 5,35 % depuis le début de l'année