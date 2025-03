Boeing : Don Ruhmann nommé chef de la sécurité aérospatiale

(AOF) - Boeing a nommé vendredi Don Ruhmann au poste de chef de la sécurité aérospatiale, avec effet immédiat. Il sera chargé de "renforcer la culture et les pratiques de Boeing en matière de sécurité, de poursuivre les efforts visant à accélérer et à faire évoluer le système de gestion de la sécurité dans l'ensemble de l'entreprise et de continuer à travailler avec l'industrie pour renforcer l'écosystème de la sécurité aérienne", explique le constructeur aéronautique américain.

Don Ruhmann succède à Mike Delaney, qui a annoncé son départ à la retraite après une carrière de près de quatre décennies chez Boeing.

Mike Delaney endossera un rôle de conseiller pour faciliter la transition au cours des prochains mois.

Don Ruhmann rendra compte au président-directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, et rejoindra le conseil exécutif de l'entreprise.

AOF - EN SAVOIR PLUS