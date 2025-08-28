 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Boeing demande l'approbation de l'UE pour racheter Spirit
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 10:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N demande l'approbation de l'UE pour racheter Spirit AeroSystems

SPR.N , la plus grande entreprise indépendante d'aérostructures au monde, selon des documents publiés sur le site Internet de la Commission européenne.

Boeing a déclaré en juillet dernier qu'il avait accepté de racheter son ancienne filiale pour 4,7 milliards de dollars en actions, tandis qu'Airbus reprendrait les activités européennes déficitaires du fournisseur.

L'organe exécutif de l'UE devrait rendre sa décision sur l'opération d'ici au 30 septembre.

L'autorité britannique de la concurrence a autorisé l'acquisition ce mois-ci, après avoir décidé de ne pas mener d'enquête approfondie pour déterminer si l'opération serait anticoncurrentielle.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AIRBUS
178,4400 EUR Euronext Paris +0,10%
BOEING CO
235,440 USD NYSE +0,29%
SPIRIT AERO HLDG-A
41,735 USD NYSE +0,58%
© 2025 Thomson Reuters.

