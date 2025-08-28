Boeing demande l'approbation de l'UE pour racheter Spirit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N demande l'approbation de l'UE pour racheter Spirit AeroSystems

SPR.N , la plus grande entreprise indépendante d'aérostructures au monde, selon des documents publiés sur le site Internet de la Commission européenne.

Boeing a déclaré en juillet dernier qu'il avait accepté de racheter son ancienne filiale pour 4,7 milliards de dollars en actions, tandis qu'Airbus reprendrait les activités européennes déficitaires du fournisseur.

L'organe exécutif de l'UE devrait rendre sa décision sur l'opération d'ici au 30 septembre.

L'autorité britannique de la concurrence a autorisé l'acquisition ce mois-ci, après avoir décidé de ne pas mener d'enquête approfondie pour déterminer si l'opération serait anticoncurrentielle.