OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 820,00
-0,58%
Indices
Boeing délocalise les travaux de modification de la durée de vie des chasseurs F/A-18 à Saint-Louis
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 18:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N a annoncé mercredi qu'il allait délocaliser les travaux de modification de la durée de vie des chasseurs F/A-18 en dehors de la région de Saint-Louis afin de soutenir ses plans d'expansion pour les futurs programmes.

Valeurs associées

BOEING CO
215,200 USD NYSE -0,53%
