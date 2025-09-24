Boeing délocalise les travaux de modification de la durée de vie des chasseurs F/A-18 à Saint-Louis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Boeing BA.N a annoncé mercredi qu'il allait délocaliser les travaux de modification de la durée de vie des chasseurs F/A-18 en dehors de la région de Saint-Louis afin de soutenir ses plans d'expansion pour les futurs programmes.
