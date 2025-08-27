Boeing Defense suspend les négociations avec les machinistes en grève, selon le syndicat

Boeing suspend les négociations avec le syndicat des machinistes au milieu de la grève

Boeing déclare ne pas avoir de calendrier pour la reprise des négociations

Le groupe parlementaire du travail exhorte Boeing à reprendre les négociations, déclarant que les membres du syndicat méritent un "contrat solide"

Boeing Defense BA.N a mis en suspens les négociations contractuelles avec le syndicat des machinistes en grève et n'a pas l'intention de revenir à la table des négociations avant les vacances de la fête du travail, ont déclaré les responsables syndicaux mardi.

Les pourparlers entre les deux parties n'ont repris que la veille, pour la première fois depuis le début de la grève le 4 août.

"Il n'y a pas de négociations prévues actuellement", a déclaré une porte-parole de Boeing.

Elle s'est refusée à tout autre commentaire.

Environ 3 200 membres de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (IAM) District 837 se sont mis en grève dans les installations de Boeing Defense dans la région de Saint-Louis après avoir rejeté l'offre de contrat de quatre ans de l'entreprise. Ils assemblent les chasseurs F-15 et F/A-18 de Boeing, l'avion d'entraînement T-7, des munitions et des sections d'ailes pour l'avion commercial 777X de la société.

Dans un message publié sur X, le groupe parlementaire du travail a exhorté Boeing à reprendre les négociations, ajoutant que "les travailleurs de Boeing sont l'épine dorsale de l'entreprise, et il est temps qu'ils reçoivent le contrat solide qu'ils méritent"

La société a réussi à maintenir la production, les essais en vol et d'autres travaux jusqu'à présent en utilisant des travailleurs non syndiqués, a déclaré Didi VanNierop, porte-parole de Boeing Defense.

Saint-Louis, Dan Gillian, a défendu l'offre rejetée par les membres du district 837 de l'IAM en déclarant: "Notre offre était solide à l'époque et elle l'est encore aujourd'hui, avec une croissance moyenne des salaires de 40 %"

Le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg , a déclaré en juillet aux analystes de Wall Street qu'une grève des travailleurs de Saint-Louis affecterait beaucoup moins l'entreprise que celle que Boeing a endurée l'automne dernier, lorsque 33 000 machinistes de la division des avions commerciaux de Boeing ont débrayé pendant sept semaines .

"Nous nous en sortirons", a déclaré Kelly Ortberg.

Cette grève a pris fin après que les membres du district 751 de l'IAM ont accepté un contrat de quatre ans prévoyant une augmentation générale des salaires de 38 %, une hausse des cotisations au régime de retraite, une prime annuelle et une prime à la signature de 12 000 dollars.

L'offre rejetée par les travailleurs de la région de Saint-Louis comprenait une augmentation générale des salaires de 20 %, une prime de ratification de 5 000 dollars et davantage de congés annuels et de congés de maladie. À l'époque, Boeing avait déclaré que la prime ne serait pas offerte à nouveau si cette offre était rejetée.