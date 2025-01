Boeing: de lourdes pertes prévues pour le 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - A titre préliminaire, Boeing indique qu'il prévoit de publier pour son quatrième trimestre 2024 une perte GAAP de 5,46 dollars par action et un cash-flow opérationnel négatif de 3,5 milliards de dollars, pour des revenus de 15,2 milliards.



Le constructeur aéronautique comptabilisera ainsi les impacts liés à la grève et à l'accord avec le syndicat IAM, les charges pour certains programmes en Defense, Space & Security et les coûts associés aux réductions d'effectifs annoncées l'année dernière.



'Bien que nous soyons confrontés à des défis à court terme, nous avons pris des mesures importantes pour stabiliser nos activités au cours du trimestre', précise le CEO Kelly Ortberg. 'Nous avons également redémarré la production des 737, 767 et 777/777X'.





Valeurs associées BOEING CO 178,45 USD NYSE +2,09%