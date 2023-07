Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: contrat pour 18 hélicoptères en Corée du Sud information fournie par Cercle Finance • 05/07/2023 à 17:18









(CercleFinance.com) - Boeing a reçu un contrat pour produire 18 hélicoptères CH-47F Block I Chinook pour la Corée du Sud et un hélicoptère supplémentaire pour l'Espagne. Avec cette dernière acquisition Chinook Block I, l'Espagne portera sa flotte à 18 hélicoptères.



L'accord d'une valeur maximale de 793 millions de dollars représente le dernier hélicoptère à commander dans le cadre du contrat FMS CH-47F Block I actuel avec le gouvernement américain.



Actuellement, six hélicoptères Block II sont sous contrat avec l'armée américaine, 36 avec le Commandement des opérations spéciales de l'armée américaine (SOCOM) et 14 avec le Royaume-Uni.





