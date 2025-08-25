Boeing: contrat de 315 millions de dollars remporté auprès de l'US Navy information fournie par Cercle Finance • 25/08/2025 à 14:34









(Zonebourse.com) - Boeing a remporté auprès de l'US Navy un appel d'offres portant sur la réparation des trains d'atterrissage de ses avions de chasse, un contrat évalué à plus de 315 millions de dollars s'inscrivant dans un accord-cadre déjà existant, a annoncé l'armée américaine vendredi soir.



Les travaux concernant la flotte de F/A-18 E/F seront réalisés à Longueuil, Québec (Canada) à hauteur de 37%, à St. Louis (Missouri) de 21%, de Fort Walton Beach (Floride) de 18, à Safran, Ontario (Canada) de 12% et à Coronado (Californie) de 6%, tandis que divers autres fournisseurs de matériaux (non encore identifiés) en prendront en charge 6%.



La date de la fin des travaux est prévue en septembre 2029.



A noter qu'il ne s'agit pas d'un contrat à long terme avec option, mais d'un engagement ponctuel assorti d'un plafond de dépenses.









