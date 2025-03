Boeing confirme la tendance de ses livraisons après une année 2024 en berne

Le constructeur aéronautique américain Boeing a livré 44 avions commerciaux au mois de février, portant le total à 89 depuis le début de l'année, a-t-il annoncé mardi.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DAVID RYDER )

Le groupe traverse une crise profonde depuis un incident en vol en janvier 2024 du fait de problèmes de qualité de sa production et d'une grève de plus de cinquante jours qui a paralysé ses deux principales usines. Ces dernières ont repris la production début décembre, mais le groupe est toujours en convalescence.

Sur les 44 avions livrés en février, figurent notamment 31 exemplaires du 737 MAX - son avion le plus vendu -, dont cinq ont été remis à la société de leasing Air Lease, quatre à United Airlines - qui a reçu son 200e 737 MAX - et à Air India et trois à American Airlines.

Ryanair, gros client et Boeing et dont le patron Michael O'Leary répète à l'envi son mécontentement face aux retards de livraison, a reçu un exemplaire.

A noter également la livraison de cinq 787 Dreamliner - dont la cadence mensuelle de production est passée de cinq à sept -, de cinq 767 et de deux 777 en version fret.

Trois des 767 ont été remis à la branche Défense et Espace de Boeing (BDS) pour le programme d'avions de ravitaillement militaire KC-46.

Des médias ont rapporté il y a quelques jours que l'armée avait suspendu les livraisons après la découverte de fissures sur deux avions en passe d'être remis à l'US Air Force.

"Nous travaillons étroitement avec le client pour évaluer le problème potentiel sur l'appareil KC-46 et pour limiter toutes conséquences potentielles sur la flotte et sur les avions en cours de production", a précisé Boeing mardi.

Par ailleurs, le carnet de commandes du groupe contenait 6.197 avions à fin février dont 7.270 commandes du 737 MAX.

Il a engrangé treize commandes brutes en février, pour des 737 MAX. Après conversions, annulations et ajustements, les commandes nettes portent sur dix-huit avions.

Depuis le début de l'année, Boeing a enregistré 49 commandes brutes et 60 commandes nettes.