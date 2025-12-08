Boeing conclut l'achat de Spirit AeroSystems dans le cadre d'une réorganisation majeure de la chaîne d'approvisionnement

Boeing et Airbus se partagent Spirit Aerosystems, un important fournisseur de l'industrie aérospatiale

Spirit était un fournisseur clé du 737 MAX de Boeing et de l'A350 et de l'A220 d'Airbus

Boeing et Airbus ont soutenu financièrement Spirit ces dernières années

par Dan Catchpole

Boeing BA.N a annoncé lundi qu'il avait finalisé le rachat de Spirit AeroSystems SPR.N pour un montant de 4,7 milliards de dollars, reprenant ainsi l'essentiel du plus grand fabricant indépendant d'ailes et de fuselages au monde.

Le rival européen du constructeur américain, Airbus

AIR.PA , a acquis des éléments de Spirit dans sa chaîne d'approvisionnement. Les activités du fabricant d'aérostructures à Subang, en Malaisie, ont été cédées à Composites Technology Research Malaysia dans le cadre du démantèlement de Spirit. Une filiale, Fiber Materials, a été vendue au début de l'année à Tex-Tech Industries.

L'acquisition par Boeing comprend toutes les activités commerciales de Spirit liées à Boeing, ainsi qu'une partie des activités de la société à Belfast, en Irlande du Nord, qui fonctionneront en tant que filiale indépendante sous le nom de Short Brothers.

L'opération, annoncée en juillet de l'année dernière , est évaluée à 8,3 milliards de dollars au total. Il s'agit d'un réalignement majeur de la chaîne d'approvisionnement de l'aérospatiale commerciale, qui donne à Airbus et à Boeing un contrôle direct sur les parties de leurs chaînes d'approvisionnement qui posent problème.

Ces dernières années, les deux avionneurs ont soutenu la société en difficulté financière , qui a été citée comme l'une des sources de retard dans plusieurs programmes d'avions de ligne, notamment le 737 MAX de Boeing et l'A350 et l'A220 d'Airbus. La réduction des problèmes de qualité de fabrication des fuselages a été l'une des priorités de Boeing dans ses efforts pour stabiliser la production du 737 .

Spirit a été créée en 2005, lorsque Boeing a vendu ses activités en Oklahoma et au Kansas à la société d'investissement Onex. Spirit fabrique des fuselages de 737 à Wichita, qui sont transportés par voie ferrée jusqu'à l'usine de Boeing à Renton, dans l'État de Washington.

Afin d'élargir sa clientèle au-delà de Boeing, Spirit a acheté ou ouvert des installations en Afrique, en Asie, en Europe et ailleurs aux États-Unis. Airbus reprendra ses activités en Caroline du Nord, en Irlande du Nord, en Écosse, en France et au Maroc.

Au début du mois de décembre, la Commission fédérale du commerce a déclaré que l'opération pouvait être réalisée, à condition que Boeing procède aux cessions négociées au début de l'année avec Airbus et Composites Technology Research Malaysia et que Spirit reste un fournisseur des concurrents de Boeing pour les futurs programmes d'avions militaires.

Sans ces conditions, la FTC craignait que le rachat de Spirit par Boeing ne lui confère une influence déloyale sur la concurrence.

En octobre , Boeing a obtenu l'approbation antitrust de l'UE après avoir accepté de vendre certaines activités de Spirit pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence.

L'accord, en vertu duquel 15 000 employés de Spirit deviennent membres de Boeing, pourrait affecter les relations de travail tendues du constructeur d'avions si les quelque 6 000 membres de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (International Association of Machinists and Aerospace Workers) de Spirit rejoignent le district 751 du syndicat, auquel ils appartenaient jusqu'à la vente de 2005.

L'an dernier, la majeure partie de la production d'avions commerciaux de Boeing a été interrompue au cours d'une grève de sept semaines menée par les membres du District 751 dans le nord-ouest du Pacifique.