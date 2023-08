Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Boeing: commande de 787 Dreamliner par Qantas information fournie par Cercle Finance • 24/08/2023 à 07:25

(CercleFinance.com) - Boeing annonce que Qantas a sélectionné la famille 787 Dreamliner pour moderniser sa flotte de gros-porteurs avec une commande de quatre avions 787-9 et huit 787-10, ce qui doublera presque la flotte de 787 Dreamliner du transporteur aérien australien.



Avec une efficacité énergétique et des performances environnementales améliorées, l'appareil s'inscrit dans la stratégie de croissance de Qantas visant à réduire ses émissions de carbone au cours de la prochaine décennie et au-delà.



L'exploitation de la famille 787 permet aussi à Qantas d'ouvrir de nouvelles liaisons et d'ajouter plus de vols à son réseau existant. Le 787-9 peut ainsi parcourir jusqu'à 14.010 km reliant l'Australie à l'Amérique du Nord et à l'Europe.