Boeing: commande de 50 avions 737 par BOC Aviation information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Boeing fait part d'une nouvelle commande ferme de la part de BOC Aviation portant sur 50 biréacteurs 737-8, élargissant ainsi le portefeuille de 737 MAX de ce groupe de location d'avions à 215 appareils 737-8 et 737-9.



BOC Aviation, qui possède actuellement 69 avions 737 MAX en location simple à plus de 15 compagnies aériennes dans le monde, augmentera ainsi son nombre de commandes en attentes de livraison par Boeing à 139 appareils.



'À ce jour, les loueurs ont commandé plus de 1.200 avions 737 MAX dans le but de remplacer jusqu'à 300 avions 737 de nouvelle génération par an qui devraient cesser d'être exploités d'ici la fin de la décennie', souligne le constructeur aéronautique.





