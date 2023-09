Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: commande de 18 gros-porteurs par Air Canada information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 14:28









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que la compagnie Air Canada a choisi son 787 Dreamliner pour moderniser et développer davantage sa flotte, en passant une commande de 18 gros-porteurs 787-10, avec l'option d'en acheter 12 autres.



En réduisant sa consommation de carburant et en améliorant son efficacité jusqu'à 25% par rapport aux biréacteurs de la génération précédente, le 787 contribue à l'atteinte des objectifs environnementaux d'Air Canada au cours des prochaines décennies.



Il permettra aussi au transporteur d'optimiser sa flotte en ajoutant des liaisons internationales sur les marchés nouveaux et existants, 'bénéficiant ainsi de la flexibilité des itinéraires et des économies d'exploitation de la famille Dreamliner'.





