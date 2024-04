Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: chute des livraisons d'avions au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 17:30









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mardi une forte baisse de ses livraisons d'avions au premier trimestre, le constructeur américain ayant souffert des multiples incidents ayant récemment touché son 737 MAX.



Le groupe basé à Arlington (Virginie) indique avoir livré 83 appareils commerciaux sur les trois premiers mois de l'année, contre 130 sur la même période de 2023.



Le nombre de livraisons d'appareils 737 s'est établi à 67 sur la période, contre 113 il y a un an.



Boeing dit n'avoir par ailleurs enregistré aucune nouvelle livraison pour le 747, ni pour le 777, lors du trimestre.



L'entreprise fait l'objet d'une surveillance renforcée de la part de la Federal Aviation Administration (FAA) dans la foulée de plusieurs incidents survenus en début d'année sur son 737 MAX, dont l'arrachage d'une porte en plein vol sur un vol d'Alaska Airlines.



A Wall Street, l'action Boeing se repliait de 0,3% suite à ces annonces.





Valeurs associées BOEING CO NYSE -1.63%