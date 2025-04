Boeing: cession d'actifs dans l'avionique numérique information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 15:47









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mardi avoir trouvé un accord définitif en vue de céder à la firme de capital-investissement Thoma Bravo certains de ses actifs d'avionique numérique dans le cadre d'une transaction en numéraire estimée à 10,55 milliards de dollars.



Dans un communiqué, le géant américain de l'aéronautique précise que l'opération porte sur sa solution de gestion des équipages Jeppesen, le logiciel de contrôle aérien ForeFlight, l'application de gestion des flottes d'avions AerData et le système de navigation des vols OzRunways.



'Cette transaction constitue une étape importante de notre stratégie visant à nous focaliser sur nos coeurs de métier, à renforcer notre structure bilantielle et à viser une notation de crédit en catégorie d'investissement ('investment grade')', a expliqué Kelly Ortberg, le directeur général de Boeing.



L'avionneur précise qu'il conservera certains actifs numériques stratégiques ayant trait aux données destinées aux services de maintenance, de diagnostic et de réparation des flotte de ses clients dans l'aviation civile et la défense.



Alors que sa branche de solutions d'aviation numériques emploie quelque 3900 personnes dans le monde, Boeing dit vouloir assurer une transition 'aussi que possible' pour ses équipes appelées à être cédées à Thoma Bravo.



La finalisation de l'opération est attendue d'ici à la fin de l'année.





