 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 194,28
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Boeing, Caterpillar, Visa, Verizon...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street -
information fournie par AOF 29/10/2025 à 13:50

(AOF) - Boeing

Au troisième trimestre, les revenus de Boeing ont augmenté de 30% en glissement annuel à 23,27 milliards de dollars. Sur ce trimestre, sa perte nette s'est réduite. Impacté par une charge de 4,9 milliards de dollars avant impôts sur le programme de son bicouloir 777X, elle ressort à 5,34 milliards de dollars contre 6,17 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Par action, sur cette période, la perte diluée s'élève à 7,14 dollars contre une perte diluée de 9,97 dollars un an avant. Le free cash flow est positif à 238 millions de dollars contre -1,956 milliard de dollars un an avant .

Caterpillar

Caterpillar est attendu en hausse à la faveur d'une performance trimestrielle meilleure qu'anticipé. Le fabricant d'engins de terrassement et de matériel minier a enregistré au troisième trimestre un bénéfice net de 2,30 milliards de dollars, représentant 4,88 dollars par action, contre un profit de 2,464 milliards de dollars, soit 5,06 dollars par action, un an plus tôt à la même époque. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 4,95 dollars, ressortant au-dessus du consensus s'élevant à 4,51 dollars.

Kraft Heinz

Le groupe d'agroalimentaire Kraft Heinz a revu à la baisse ses perspectives. Au troisième trimestre, le groupe a généré un bénéfice net de 613 millions de dollars, soit 52 cents par action contre une perte de 290 millions de dollars ou 24 cents par action, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 61 cents, soit 4 cents de mieux que le consensus. Les ventes ont reculé de 2,3% à 6,24 milliards de dollars alors que le marché visait 6,25 milliards de dollars. Elles ont baissé de 2,5% en données organiques.

Mondelez

Au troisième trimestre 2025, les revenus de Mondelez s'élèvent à 9,77 milliards de dollars, soit une hausse de 5,9% et 3,4% en organique. La croissance des revenus nets organiques a été tirée par des prix nets plus élevés, partiellement compensée par un volume/mix défavorable. Le bénéfice d'exploitation a diminué de 35,5% à 744 millions de dollars, soit une marge de 7,6%, en baisse de 490 points de base. Le bénéfice net se replie de 12,9% à 743 millions de dollars. Par action, il ressort à 0,57%, soit un repli de 9,5%.

Verizon

Au troisième trimestre, Verizon a déclaré un bpa de 1,21 dollar contre 1,19 dollar attendu. Sur cette période, ses revenus ressortent également supérieurs aux attentes. Ils s'élèvent à 33,88 milliards de dollars contre un consensus de 34,3 milliards de dollars. Dans ce contexte, l'opérateur télécom américain a réaffirmé ses prévisions de bénéfices et de flux de trésorerie disponible pour l'ensemble de l'année et a déclaré qu'il s'attendait à ce que les dépenses d'investissement se situent dans la fourchette de 17,5 à 18,5 milliards de dollars, ou en dessous de cette fourchette.

Visa

Visa a dévoilé des comptes plus solides qu'anticipé au quatrième trimestre, clos fin septembre. Le résultat net du groupe de cartes de crédit et de paiement a en revanche reculé de 4% à 5,1 milliards de dollars, soit 2,62 dollars par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 2,98 dollars, soit 1 cent de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires a augmenté de 12% à 10,7milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street de 10,62 milliards de dollars.

Valeurs associées

BOEING CO
216,210 USD NYSE -3,22%
CATERPILLAR
574,498 USD NYSE +9,49%
MONDELEZ INTL RG-A
57,9700 USD NASDAQ -3,72%
THE KRAFT HEINZ
24,9400 USD NASDAQ -2,27%
VERIZON COMM
40,555 USD NYSE +3,14%
VISA RG-A
345,760 USD NYSE -0,48%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2025 à 13:50:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank