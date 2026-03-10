Boeing augmente ses livraisons d'avions en février malgré les problèmes de sièges du 787

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dan Catchpole

Boeing BA.N a déclaré lundi avoir livré 51 jets en février, une augmentation par rapport aux 46 livrés en janvier et le total le plus élevé du constructeur américain pour février depuis 2018, malgré les difficultés persistantes avec les sièges de la classe premium pour les 787.

Ses livraisons ont largement dépassé celles de son rival européen Airbus AIR.PA . Les livraisons sont suivies de près par les investisseurs, car les avionneurs perçoivent la majorité de leurs paiements lorsqu'ils remettent les avions à leurs clients. Boeing est à la traîne d'Airbus en termes de livraisons chaque année depuis 2018.

* Boeing a livré 43 monocouloirs 737 MAX, dont un avion pour la compagnie chinoise Shenzhen Airlines.

* C'était le dernier des centaines de 737 qui nécessitaient des modifications après que deux crashs de MAX en 2018 et 2019 ont révélé des problèmes avec les systèmes de contrôle de vol autonomes de l'avion.

* Boeing a également livré huit gros porteurs: trois 787 Dreamliners, deux 777 cargo et trois 767 - deux cargos et un qui sera converti en ravitailleur aérien militaire.

* Les livraisons de Dreamliner ont été bien inférieures à l'objectif de production de huit avions par mois pour le 787 , en raison de retards dans la fabrication de sièges haut de gamme pour la première classe et la classe affaires.

* Lufthansa LHAG.DE a reçu un 787. Elle attend toujours 13 Dreamliners, actuellement stationnés dans les installations de Boeing à travers le pays, selon les registres de vol. Boeing n'a pas souhaité faire de commentaire.

* Airbus a livré 33 monocouloirs - huit A220, quatre A320neos et 21 A321neos - et deux gros porteurs A350.

* Boeing a reçu 21 nouvelles commandes le mois dernier - sept monocouloirs 737 MAX, huit gros porteurs 787 et six 767. Cinq des commandes de 787 ont été passées par la compagnie nationale du Kazakhstan Air Astana AIRA.KZ .

* La compagnie aérienne canadienne WestJet a commandé deux 787. Cependant, elle a également annulé six commandes de 737, laissant Boeing avec 15 nouvelles commandes après les annulations et les conversions.

* Airbus a enregistré 28 nouvelles commandes en février, sans annulation ni conversion. Air Astana a commandé 20 A321neos et cinq A320neos. Airbus a reçu deux autres commandes d'A321neo de Tigerair Taiwan 6757.TW et une commande d'A320neo d'un client privé.

* Pour les deux premiers mois de l'année, Boeing a enregistré 118 commandes après annulations et conversions et a livré 97 jets. Airbus suit avec 38 commandes et 54 livraisons.