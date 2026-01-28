Boeing anticipe une demande de 3 300 nouveaux avions en Asie du Sud d'ici 2044
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 10:08
Selon les perspectives du marché commercial de Boeing , le trafic passager dans cette zone progressera de 7% par an. Pour répondre à cette croissance, les compagnies aériennes auront besoin de 3 290 nouveaux appareils, dont près de 90% seront des monocouloirs destinés aux liaisons nationales et régionales, estime l'avionneur.
Ashwin Naidu, directeur général du marketing commercial pour l'Eurasie, précise que des avions plus "efficaces et polyvalents permettront de robustes opportunités de croissance".
Cette expansion nécessitera 195 milliards de dollars d'investissements en services aéronautiques et le recrutement de 141 000 professionnels, dont 45 000 pilotes.
Par ailleurs, le secteur du fret aérien n'est pas en reste : la flotte d'avions-cargos devrait quintupler, stimulée par l'essor du commerce électronique et de la fabrication de haute technologie en Inde.
Valeurs associées
|244,540 USD
|NYSE
|-1,49%
