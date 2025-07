Boeing: anticipe un fort développement du secteur aérien d'ici 2044 information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 17:29









(Zonebourse.com) - Boeing annonce que le secteur aérien mondial devra recruter quelque 2,37 millions de professionnels d'ici 2044, selon son rapport Pilot and Technician Outlook 2025.



Dans le détail, la demande devrait porter sur 660 000 pilotes, 710 000 techniciens de maintenance et 1 million de membres d'équipage cabine.



Deux tiers remplaceront des départs, un tiers soutiendra la croissance de la flotte.



La Chine (pour un total de 426 000 professionnels) et l'Amérique du Nord (435 000) figurent parmi les principaux contributeurs. L'Asie du Sud-Est (243 000) et l'Asie du Sud (141 000) enregistrent les croissances les plus rapides.



Le besoin sera majoritairement porté par les avions monocouloirs, anticipe l'avionneur.





