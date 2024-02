Boeing annonce une commande de Thai Airways pour 45 Dreamliners

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé mardi une commande de la compagnie aérienne Thai Airways pour 45 appareils Dreamliners.

"Thai Airways a choisi le 787-9 pour soutenir sa stratégie à long terme visant à renouveler et étendre sa flotte avec des avions plus efficaces, ainsi qu'à ouvrir de nouvelles liaisons aériennes pour répondre à la forte demande de transport aérien à travers l'Asie du Sud-Est", a déclaré Boeing dans un communiqué publié pendant le salon aéronautique de Singapour.

Boeing n'a pas communiqué le montant du contrat mais au prix catalogue, la commande s'élève à 13,16 milliards de dollars (12,2 mds EUR) alors que les clients bénéficient en général d'une réduction.

Les appareils seront équipés des derniers moteurs économes en carburant afin de permettre au transporteur de réduire ses émissions de carbone, a indiqué le directeur général de Thai Airways, Chai Eamsiri.

"Nous sommes convaincus que l'acquisition des 787 Dreamliners bénéficiera à terme à nos clients et soutiendra la croissance de l'économie de notre pays", a-t-il déclaré.

La famille Dreamliner réduit la consommation de carburant et les émissions jusqu'à 25 % par rapport aux avions qu'elle remplace, selon Boeing.

"L'investissement stratégique de Thai Airways dans le 787 Dreamliner s'appuie sur notre partenariat de longue date et témoigne de l'engagement de la compagnie aérienne à exploiter une flotte moderne, efficace et flexible", a déclaré Brad McMullen, vice-président senior des ventes commerciales et du marketing de Boeing.