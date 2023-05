Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: annonce une commande de quatre Boeing business Jets information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 09:44









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé aujourd'hui la commande de quatre Boeing Business Jets (BBJ) haut de gamme à très long rayon d'action.



Ces commandes, destinées à des clients VIP dont l'identité n'a pas été révélée, comprennent deux BBJ 787-8, un BBJ 737-7 et une option d'achat d'un BBJ 777-9. La compagnie a fait part de ces commandes pour 2023 lors de l'European Business Aviation Convention & Exhibition en Suisse.



'Avec la bonne combinaison de confort, de performance et de la meilleure économie d'exploitation de sa catégorie, la famille BBJ offre aux clients VIP toutes les caractéristiques qu'ils recherchent dans un jet d'affaires', souligne Joe Benson, président de BBJ.



Équipés des dernières innovations et technologies des avions commerciaux de Boeing, les avions de la famille BBJ présentent des performances environnementales améliorées qui permettent de réduire la consommation de carburant par rapport aux générations précédentes.





