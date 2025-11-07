Boeing annonce le début des travaux d'agrandissement de Charleston pour augmenter la production du 787

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'expansion de l'usine 787 et d'informations sur l'ensemble du site)

Boeing BA.N a commencé les travaux d'agrandissement de son site de North Charleston, en Caroline du Sud, afin d'augmenter la production de son avion à deux couloirs 787, a indiqué le constructeur vendredi, environ un an après avoir annoncé ce projet.

Grâce à cette expansion, le constructeur pourra porter la production mensuelle de ses gros-porteurs 787 à 10 par mois en 2026, contre environ sept actuellement.

Avec l'essor des voyages internationaux, la demande d'avions à fuselage large s'accélère fortement à mesure que les compagnies aériennes renouvellent leurs capacités. Boeing a un carnet de commandes de près de 1 000 appareils pour le 787.

L'investissement d'un milliard de dollars de Boeing pour doubler sa surface de production sur son site de North Charleston s'inscrit dans le contexte de la pression exercée par son rival européen Airbus AIR.PA , qui a annoncé son intention d'augmenter la production de son avion concurrent A350 à 12 exemplaires par mois d'ici à 2028.