Boeing: Air Tanzanie prend livraison de son 1er 737 MAX information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 16:20

(CercleFinance.com) - La société est la première compagnie aérienne africaine à recevoir le 737-9.



C'est la première compagnie aérienne en Afrique à recevoir le plus grand modèle 737-9, dans le but de répondre à la demande croissante de voyages en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe et en Inde.



'L'acquisition de notre premier Boeing 737-9 marque une étape importante pour Air Tanzanie ', a déclaré l'ingénieur. Ladislaus Matindi, directeur général d'Air Tanzanie.



Air Tanzanie exploite actuellement des services commerciaux à travers l'Afrique et vers des destinations en Asie avec une flotte comprenant deux 787-8 Dreamliners et un 767-300 Freighter.



'Le 737-9, grâce à sa polyvalence et à son efficacité énergétique, soutiendra l'objectif d'Air Tanzanie d'ouvrir de nouvelles opportunités et d'étendre son réseau.' a déclaré Anbessie Yitbarek, vice-président de Boeing. des ventes commerciales et du marketing pour l'Afrique.