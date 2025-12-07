Boeing affirme que le plan de prise de participations de Trump ne s'applique pas aux grandes entreprises de défense américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte dans les deuxième et troisième paragraphes et des chiffres d'investissement dans le cinquième paragraphe)

Le plan du président américain Donald Trump de prise de participations gouvernementales dans des industries stratégiques ne s'applique pas aux grandes entreprises de défense, a déclaré samedi le directeur de l'unité de défense de Boeing, contrairement aux commentaires précédents d'un haut responsable du gouvernement.

Le gouvernement souhaite que l'industrie investisse dans les installations, et les grands entrepreneurs devraient être en mesure de le faire sans l'aide du gouvernement, a déclaré Steve Parker, directeur général de Boeing Defense, Space & Security, lors d'une table ronde au Reagan National Defense Forum, un événement annuel de l'industrie qui se tient à Simi Valley, en Californie.

En ce qui concerne la perspective d'un investissement du gouvernement américain en échange de droits de propriété, "cela ne s'applique vraiment qu'à la chaîne d'approvisionnement, en particulier pour les petites entreprises qui arrivent et pour lesquelles cela pourrait être un moyen d'avancer",a déclaré Steve Parker.

"Je ne pense pas que cela s'applique vraiment aux Primes", a ajouté Steve Parker, en référence aux grands entrepreneurs de la défense tels que Boeing, Lockheed Martin, RTX et Northrop Grumman.

Steve Parker a rappelé que Boeing a récemment investi des milliards à Saint-Louis, dans le Missouri, où l'entreprise fabrique des avions de combat. En août, le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a déclaré que l'administration Trump envisageait de prendre des participations dans les grandes entreprises de défense , y compris Lockheed Martin, ce qui a fait grimper les actions de Lockheed, de Boeing et d'autres entreprises de défense. Cette année, l'administration Trump a pris des participations dans le fabricant de puces Intel et dans l'entreprise de terres rares MP Materials, dans le but dedonner la priorité à la sécurité nationaledans des secteurs critiques où la Chine est devenue de plus en plus dominante. Donald Trump a déclaré que le gouvernement prendrait des participations dans d'autres entreprises.