BoE-JP Morgan prévoit un maintien de la pause prolongée, prochaine baisse attendue en 2027

PHOTO DE FICHIER : Vue générale du bâtiment de la Banque d'Angleterre à Londres

JP Morgan a repoussé mardi au ‌premier trimestre 2027 ses prévisions concernant la prochaine baisse des taux d'intérêt de la ​Banque d'Angleterre (BoE), invoquant les pressions inflationnistes liées à la hausse des prix de l'énergie.

Le courtier s'attendait auparavant à une baisse de 25 points de base en avril ​et en juin.

Le revirement de JP Morgan intervient alors que le conflit en cours au Moyen-Orient et ​la fermeture du détroit d'Ormuz font grimper ⁠les prix mondiaux de l'énergie. Cela pourrait raviver les risques d'inflation à ‌travers l'Europe, incitant plusieurs grandes banques à repousser leurs prévisions concernant la trajectoire de la politique monétaire de la BoE.

Lundi, Barclays ​a également prévu qu'il n'y ‌aurait pas de baisse des taux cette année.

JP Morgan ⁠a déclaré que la banque centrale allait probablement entrer dans une "pause prolongée", car la hausse des coûts énergétiques pourrait retarder le retour de l'inflation à l'objectif de ⁠2% fixé par ‌la BoE.

Le courtier a relevé ses prévisions d'inflation moyenne pour le ⁠quatrième trimestre de 2,2% à 2,9%, avertissant que l'inflation pourrait ne pas revenir ‌à la normale avant au moins 2027.

JP Morgan a également revu ⁠à la baisse ses prévisions de croissance du PIB britannique ⁠pour 2026, les ‌ramenant de 0,8% à 0,6%, invoquant la pression sur les revenus réels due à ​la hausse des factures énergétiques, qui ‌devraient augmenter fortement en juillet et rester élevées jusqu'à l'hiver prochain.

La prochaine réunion de politique monétaire de ​la banque centrale est prévue mercredi et les traders tablaient à 98,1% sur le maintien des taux inchangés, selon les données compilées par LSEG.

"Nous ⁠pensons que la BoE reconnaîtra que les taux restent restrictifs lors de la réunion de cette semaine et conservera une légère tendance à l'assouplissement. Mais la perspective d'un nouvel assouplissement devrait être écartée de l'agenda à court terme de la BoE", a ajouté JP Morgan.

(Rédigé par Rashika Singh à Bangalore; version française Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)