Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Boeing: ACG commande treize 737 MAX supplémentaires information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 16:31

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé que le loueur d'avions Aviation Capital Group (ACG) avait finalisé une commande de 13Boeing 737 MAX, portant son carnet de commandes à un total de 47Boeing 737 MAX.



La nouvelle commande supplémentaire comprend sept appareils 737-8 et six appareils 737-10.



'Cette commande supplémentaire permettra à ACG de proposer des avions très économes en carburant et polyvalents à nos compagnies aériennes clientes du monde entier', a déclaré Steven Udvar-Hazy, vice-président senior et chef des opérations aéronautiques chez ACG.



Boeing rappelle de son côté que le 737-8 peut transporter jusqu'à 210 passagers avec une autonomie de 3500 milles marins (près de 6500 km), tandis que le 737-10, le plus grand modèle du 737 MAX, peut accueillir jusqu'à 230 passagers avec une autonomie de 3100 milles marins (environ 5700 km).



Selon l'avionneur, ces deux versions de l'appareil réduisent la consommation de carburant et les émissions de carbone de 20 % par rapport aux avions qu'elles remplacent respectivement.