Boeing accuse au T1 une deuxième perte trimestrielle d'affilée

BANGALORE, 29 avril (Reuters) - Boeing, qui publiait ses résultats du premier trimestre 2020, a annoncé mercredi avoir accusé une deuxième perte trimestrielle consécutive et qu'il réduirait la production de son 787 à sept exemplaires par mois en raison d'une baisse de la demande liée aux effets de la pandémie de nouveau coronavirus. Le groupe aéronautique américain, dont les 737 Max sont cloués au sol après deux accidents meurtriers, a ajouté vouloir reprendre la production de cet appareil progressivement en 2020 avant une montée en cadence à 31 exemplaires par mois l'an prochain. Boeing, qui emploie environ 160.000 salariés dans le monde, prévoit par ailleurs de supprimer 10% de ses effectifs dans le monde, car il voit un impact significatif de la pandémie sur les commandes d'avions civils. "Nous avons commencé à réduire le nombre de nos employés d'environ 10% par une combinaison de départs volontaires, de départs naturels et de départs contraints si nécessaire", écrit le directeur général de Boeing, Dave Calhoun. Au premier trimestre, le chiffre d'affaire du groupe est ressorti à 16,9 milliards de dollars (15,6 milliards d'euros). La perte trimestrielle s'est élevée à 1,70 milliard de dollars, soit 1,70 $ par action, contre un bénéfice de 1,99 milliard de dollars (3,16 dollar/action) un an plus tôt. (Ankit Ajmera avec David Shepardson à Washington version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées BOEING CO NYSE 0.00%