Boeing: accord stratégique signé avec l'Angola information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 11:45









(CercleFinance.com) - Boeing annonce la signature d'un protocole de coopération stratégique avec le ministère des Transports de la République d'Angola, en partenariat avec TAAG Angola Airlines.



L'accord, conclu lors du Salon du Bourget 2025, vise à soutenir le développement du secteur aérien angolais.



Le protocole prévoit des initiatives conjointes pour améliorer l'efficacité opérationnelle via la transformation numérique, renforcer les capacités techniques et de maintenance, optimiser les réseaux de routes et accompagner la modernisation de la flotte de TAAG.



Pour le ministre des Transports Ricardo Viegas D'Abreu, ce partenariat s'inscrit dans la volonté de faire de TAAG un acteur de premier plan en Afrique et de contribuer à la diversification économique du pays.



Selon ses prévisions 2025, Boeing anticipe un besoin de plus de 1200 nouveaux avions en Afrique d'ici 20 ans pour répondre à la croissance du trafic.





