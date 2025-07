Boeing: a signé un contrat de 2,8 Mds$ pour le programme ESS information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 10:26









(CercleFinance.com) - Boeing a signé un contrat de 2,8 milliards de dollars pour le programme Evolved Strategic Satellite Communications (ESS), la composante spatiale de l'architecture de commandement, de contrôle et de communication nucléaires (NC3) américaine.



Le contrat initial porte sur deux satellites, avec des options pour deux autres à venir. Boeing devrait livrer le premier de deux véhicules spatiaux d'ici 2031.



Ces satellites assureront la connectivité depuis l'espace dans le cadre d'une architecture NC3 modernisée pour notre pays. ' a déclaré Cordell DeLaPena, directeur exécutif du programme de la Force spatiale américaine.



Les véhicules spatiaux ESS offriront une capacité, une flexibilité, une fiabilité et une résilience accrues par rapport aux satellites de communications stratégiques actuellement en orbite.



Une fois déployé en orbite géostationnaire - à environ 35 700 km de la surface de la Terre -, l'ESS assurera une couverture permanente aux combattants stratégiques du monde entier.



' Les États-Unis ont besoin d'une architecture de sécurité nationale stratégique, parfaitement opérationnelle et dotée du plus haut niveau de protection et de capacités ', a déclaré Kay Sears, vice-présidente et directrice générale de Boeing Space, Intelligence and Weapon Systems.



' Nous avons conçu un système innovant pour garantir une communication fiable face à l'évolution des menaces spatiales. '





Valeurs associées BOEING CO 215,780 USD NYSE +1,87%