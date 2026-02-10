Boeing a livré 46 avions en janvier

par Dan Catchpole

Boeing BA.N a annoncé mardi avoir livré 46 avions en janvier, le troisième meilleur résultat durant ce mois pour l'avionneur, dont 38 de ses avions de ligne 737 MAX et cinq 787 Dreamliners.

Le total de livraisons en janvier est en revanche en baisse par rapport aux 63 appareils livrés en décembre, qui est souvent le mois le plus chargé pour les livraisons.

Sur le mois de janvier, Boeing a battu son rival européen Airbus AIR.PA , qui n'a livré que 19 appareils le mois dernier.

Les livraisons d'avions sont suivies de près par Wall Street, les constructeurs aéronautiques ne percevant la majeure partie de leur paiement que lorsqu'ils livrent les appareils à leurs clients.

Boeing a reçu 107 nouvelles commandes et quatre annulations, pour un total de 103 nouvelles commandes nettes en janvier, dépassant ainsi les 49 commandes nettes d'Airbus au cours du même mois.

L'an dernier, Boeing a enregistré plus de commandes qu'Airbus pour la première fois en sept ans.

(Rédigé par Dan Catchpole à Seattle ; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)