Boeing: a livré 150 appareils commerciaux au 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 17:26









(CercleFinance.com) - Boeing annonce ses livraisons pour le deuxième trimestre 2025. Le groupe a livré au total 150 appareils commerciaux au cours du deuxième trimestre 2025.



Dans le détail, l'avionneur a vendu 104 modèles 737, 9 modèles 767, 13 modèles 777 et 24 modèles 787.



Boeing a livré 280 modèles depuis le début de l'année 2025 dont 209 modèles 737.



La société présentera ses résultats financiers détaillés du deuxième trimestre le 29 juillet.





