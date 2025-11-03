Boeing a finalisé la vente d'une partie des activités Digital Aviation Solutions
La cession est réalisé auprès de Thoma Bravo, une société d'investissement leader dans le domaine des logiciels.
La transaction, entièrement en espèces, est évaluée à 10,55 milliards de dollars.
'La conclusion de cette vente renforce la structure financière de Boeing et permet à l'entreprise de se concentrer sur son coeur de métier, notamment le portefeuille de services numériques conservé' indique le groupe.
