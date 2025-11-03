 Aller au contenu principal
Boeing a finalisé la vente d'une partie des activités Digital Aviation Solutions
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 16:10

Boeing a finalisé la vente d'une partie de ses activités Digital Aviation Solutions. Il s'agit notamment de ses actifs Jeppesen, ForeFlight, AerData et OzRunways.

La cession est réalisé auprès de Thoma Bravo, une société d'investissement leader dans le domaine des logiciels.

La transaction, entièrement en espèces, est évaluée à 10,55 milliards de dollars.

'La conclusion de cette vente renforce la structure financière de Boeing et permet à l'entreprise de se concentrer sur son coeur de métier, notamment le portefeuille de services numériques conservé' indique le groupe.

