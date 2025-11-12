Boeing: 53 livraisons en octobre, bien supérieur à la moyenne sur cinq ans

Le constructeur aéronautique américain Boeing a livré 53 avions commerciaux au mois d'octobre, soit un niveau bien supérieur à la moyenne de 33 livraisons en octobre sur les cinq dernières années.

Sur ce total de 53 livraisons, quarante ont concerné la famille du 737 dont 39 exemplaires du modèle le plus vendu de l'histoire de Boeing, le 737 MAX.

En octobre 2024, lorsqu'une grève a paralysé ses deux principales usines dans la région de Seattle (nord-ouest), il n'avait livré que 14 avions.

Un an plus tard, l'avionneur a obtenu l'autorisation de l'autorité de régulation de l'aviation civile (FAA) de produire un maximum de 42 737 MAX par mois.

La cadence était plafonnée par la FAA à 38 depuis le 28 février 2024, à la suite d'un incident en vol en janvier sur un 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines livré quelques mois auparavant. Cet incident, qui n'a fait que quelques blessés légers, a mis en lumière de gros problèmes de qualité de la production de Boeing.

Le constructeur a également remis en octobre sept 787 Dreamliner. Les travaux d'agrandissement de son usine de production, située à North Charleston (Caroline du Sud), ont été officiellement lancés vendredi avec une cérémonie rassemblant des centaines d'employés, des membres du Congrès des Etats-Unis et de l'Etat et des dirigeants du groupe.

L'avionneur compte investir plus d'un milliard de dollars et créer un millier d'emplois supplémentaires - plus de 8.200 personnes travaillent déjà pour Boeing en Caroline du Sud - d'ici cinq ans.

La cadence de production est passée de cinq à sept par mois en 2025, et l'objectif est d'atteindre les dix mensuels courant 2026.

Avec potentiellement quatre lignes d'assemblage à terme, Boeing compte accélérer davantage dans les prochaines années.

Plus de 1.200 exemplaires ont été livrés depuis son entrée en service en 2007, et près d'un millier sont inscrits dans le carnet de commandes. Boeing affirme que cela fait de lui le gros porteur le plus vendu de l'histoire.

Sur les dix premiers mois de l'année, 320 commandes nettes du 787 Dreamliner ont été passées, ce qui représente les secondes meilleures ventes du bicouloir après la même période de son année de lancement (369 commandes).

Depuis le début de l'année, Boeing a livré un total de 493 avions.

Sur le seul mois d'octobre, sept exemplaires du Dreamliner ont été commandés par un acheteur non identifié ainsi que huit 737. Soit quinze commandes brutes au total.

Cela représente dix commandes nettes d'annulations et de conversions diverses.

Depuis le début de l'année, l'avionneur a engrangé 847 commandes nettes et cumule un carnet de commandes de 6.534 avions commerciaux.