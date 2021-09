Boehringer Ingelheim et OSE Immunotherapeutics présentent des résultats positifs de Phase 1 de l'inhibiteur first-in-class de SIRPa BI 765063 dans les tumeurs solides avancées, au congrès de l'ESMO 2021

o BI 765063, un inhibiteur first-in-class de SIRPa sur l'axe SIRPa/CD47 « Don't Eat Me », est développé en collaboration avec Boehringer Ingelheim.



Nantes, le 13 septembre 2021 - 7 heures 30 - OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnémo: OSE) annonce la présentation de nouvelles données prometteuses issues de l'étude de Phase 1 d'escalade de dose de l'inhibiteur sélectif de SIRPa, BI 765063, chez des patients atteints de tumeurs solides avancées (ePoster 983P)(1), à la conférence 2021 de l'ESMO (European Society for Medical Oncology) qui se tiendra du 16 au 21 septembre.



Cet essai clinique de Phase 1 vise à évaluer la tolérance et l'efficacité de BI 765063 en monothérapie et en combinaison avec ezabenlimab (BI 754091, anticorps monoclonal anti-PD-1) chez des patients atteints de tumeurs solides avancées.