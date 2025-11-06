 Aller au contenu principal
BoE : "Une baisse en décembre semble de plus en plus probable" (Aberdeen)
information fournie par AOF 06/11/2025 à 15:16

(AOF) - " Au cours des dernières semaines, les spéculations s'étaient intensifiées sur la possibilité que la Banque d'Angleterre abaisse ses taux d'intérêt. Mais une décision de maintien des taux était depuis le départ la plus probable, et il est clair que la décision a été très serrée. Avec le ralentissement de l'inflation et de la croissance des salaires, et la probabilité d'une augmentation des impôts dans le budget, une baisse en décembre semble de plus en plus probable", juge Luke Bartholomew, Economiste en chef adjoint chez Aberdeen après le maintient son principal taux directeur à 4% ce jeudi.

Aberdeen anticipe que "les taux d'intérêt continueront à baisser tout au long de l'année prochaine".

