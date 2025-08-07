 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 733,16
+1,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BoE: réduction du taux directeur à 4,00%
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 13:07

(Zonebourse.com) - Lors de sa réunion achevée le 6 août, le comité de politique monétaire (MPC) de la Banque d'Angleterre (BoE) a voté à une majorité de cinq voix contre quatre en faveur d'une réduction du taux directeur de 0,25 point, à 4,00%, plutôt que de le maintenir à 4,25%.

'Le calendrier et le rythme des futures réductions du caractère restrictif de la politique monétaire dépendront de la mesure dans laquelle les pressions désinflationnistes sous-jacentes continueront de s'atténuer', indique le MPC.

Il reste 'concentré sur l'élimination de toute pression inflationniste persistante existante ou émergente, afin de ramener durablement l'inflation à son objectif de 2% à moyen terme', et prévient que sa politique monétaire 'n'est pas sur une trajectoire préétablie'.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages
    Une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages
    information fournie par AFP Video 07.08.2025 13:08 

    Des familles d'otages israéliens embarquaient jeudi à bord de plusieurs bateaux en direction de la côte de la bande de Gaza afin de se "rapprocher autant que possible de leurs" proches captifs du Hamas, selon un vidéaste de l'AFP à bord d'un des bateaux.

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 07.08.2025 13:05 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Eli Lilly) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,56% pour le Dow Jones .DJI , de 0,69% pour le Standard & Poor's 500 .SPX ... Lire la suite

  • Plusieurs bateaux transportant des membres des familles d'otages israéliens quittent le port israélien d'Ashkelon, à la frontière nord de la bande de Gaza, le 7 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Israël: une flottille au large de Gaza pour demander la libération des otages
    information fournie par AFP 07.08.2025 12:57 

    Des familles d'otages israéliens ont embarqué jeudi matin à bord de plusieurs bateaux en direction de la côte de la bande de Gaza afin de se "rapprocher autant que possible de leurs" proches captifs du Hamas, selon un vidéaste de l'AFP à bord d'un des bateaux. ... Lire la suite

  • Vue générale de Kaboul, le 3 août 2025, où de nombreux Afghans ont un mal croissant à se loger, surtout ceux revenus du Pakistan et d'Iran récemment ( AFP / Wakil KOHSAR )
    Se loger à Kaboul, mission quasi impossible
    information fournie par AFP 07.08.2025 12:48 

    De retour au pays après avoir été chassé d'Iran, Mohammed Mohsen Zaryab cherche depuis des semaines un logement à Kaboul, où le secteur immobilier déjà sous tension n'est pas prêt à accueillir l'afflux d'Afghans expulsés des pays voisins. La capitale d'environ ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank