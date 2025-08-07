BoE: réduction du taux directeur à 4,00%
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 13:07
'Le calendrier et le rythme des futures réductions du caractère restrictif de la politique monétaire dépendront de la mesure dans laquelle les pressions désinflationnistes sous-jacentes continueront de s'atténuer', indique le MPC.
Il reste 'concentré sur l'élimination de toute pression inflationniste persistante existante ou émergente, afin de ramener durablement l'inflation à son objectif de 2% à moyen terme', et prévient que sa politique monétaire 'n'est pas sur une trajectoire préétablie'.
