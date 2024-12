BoE : "Peut-être trop tôt pour crier victoire dans la lutte contre l'inflation" (AllianzGI)

Ces derniers mois, relève Ranjiv Mann, des signes d'essoufflement de la croissance cyclique britannique sont apparus ; l'activité des secteurs manufacturier et des services s'est ralentie en raison des inquiétudes suscitées par les hausses d'impôts annoncées dans le budget britannique d'octobre, ainsi que des craintes concernant les risques de droits de douane américains en 2025.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.