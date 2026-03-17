BoE-JP Morgan prévoit un maintien de la pause prolongée, prochaine baisse attendue en 2027

JP Morgan a repoussé mardi au premier trimestre 2027 ses prévisions concernant la prochaine baisse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BoE), invoquant les pressions inflationnistes liées à la hausse des prix de l'énergie.

Le courtier s'attendait auparavant à une baisse de 25 points de base en avril et en juin.

Le revirement de JP Morgan intervient alors que le conflit en cours au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz font grimper les prix mondiaux de l'énergie. Cela pourrait raviver les risques d'inflation à travers l'Europe, incitant plusieurs grandes banques à repousser leurs prévisions concernant la trajectoire de la politique monétaire de la BoE.

Lundi, Barclays a également prévu qu'il n'y aurait pas de baisse des taux cette année.

JP Morgan a déclaré que la banque centrale allait probablement entrer dans une "pause prolongée", car la hausse des coûts énergétiques pourrait retarder le retour de l'inflation à l'objectif de 2% fixé par la BoE.

Le courtier a relevé ses prévisions d'inflation moyenne pour le quatrième trimestre de 2,2% à 2,9%, avertissant que l'inflation pourrait ne pas revenir à la normale avant au moins 2027.

JP Morgan a également revu à la baisse ses prévisions de croissance du PIB britannique pour 2026, les ramenant de 0,8% à 0,6%, invoquant la pression sur les revenus réels due à la hausse des factures énergétiques, qui devraient augmenter fortement en juillet et rester élevées jusqu'à l'hiver prochain.

La prochaine réunion de politique monétaire de la banque centrale est prévue mercredi et les traders tablaient à 98,1% sur le maintien des taux inchangés, selon les données compilées par LSEG.

"Nous pensons que la BoE reconnaîtra que les taux restent restrictifs lors de la réunion de cette semaine et conservera une légère tendance à l'assouplissement. Mais la perspective d'un nouvel assouplissement devrait être écartée de l'agenda à court terme de la BoE", a ajouté JP Morgan.

(Rédigé par Rashika Singh à Bangalore; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)