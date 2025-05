BoE: baisse de du taux directeur à 4,25% information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 13:12









(CercleFinance.com) - La Banque d'Angleterre (BoE) indique que lors de sa réunion qui s'est terminée le 7 mai, son comité de politique monétaire a décidé d'une baisse de son taux directeur de 0,25 point de pourcentage, pour le ramener à 4,25%.



Cette décision a été prise par une majorité de cinq voix sur neuf : deux membres du comité auraient préféré un maintien à 4,5%, tandis que deux autres ont au contraire voté pour une réduction plus drastique, de 0,5 point de pourcentage.



'Des progrès substantiels ont été accomplis en matière de désinflation au cours des deux dernières années', explique la BoE, ajoutant que ces progrès lui 'ont permis de retirer progressivement un certain degré de politique restrictive'.



'La politique monétaire n'est pas sur une trajectoire préétablie. Le comité demeurera sensible à l'imprévisibilité accrue de l'environnement économique et continuera de mettre à jour son évaluation des risques', prévient-elle cependant.





