Bob's Discount Furniture valorisé à 2,22 milliards de dollars, avec des actions stables à l'ouverture de la Bourse de New York

Les actions de Bob's Discount Furniture

BOBS.N , soutenues par la société de capital-investissement Bain Capital, sont restées stables lors de leurs débuts à la Bourse de New York jeudi, évaluant le distributeur d'ameublement à 2,22 milliards de dollars.