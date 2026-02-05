 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bob's Discount Furniture valorisé à 2,22 milliards de dollars, avec des actions stables à l'ouverture de la Bourse de New York
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 18:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Bob's Discount Furniture

BOBS.N , soutenues par la société de capital-investissement Bain Capital, sont restées stables lors de leurs débuts à la Bourse de New York jeudi, évaluant le distributeur d'ameublement à 2,22 milliards de dollars.

Fusions / Acquisitions
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank