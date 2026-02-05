Bob's Discount Furniture valorisé à 2,22 milliards de dollars, avec des actions stables à l'ouverture de la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actions de Bob's Discount Furniture
BOBS.N , soutenues par la société de capital-investissement Bain Capital, sont restées stables lors de leurs débuts à la Bourse de New York jeudi, évaluant le distributeur d'ameublement à 2,22 milliards de dollars.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer