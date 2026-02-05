Bob's Discount Furniture lève 330,7 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Bob's Discount Furniture a levé 330,7 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mercredi la société soutenue par Bain Capital, préparant le terrain pour un début de marché qui pourrait tester l'appétit des investisseurs pour les sociétés axées sur le consommateur.

Bob's a vendu environ 19,5 millions d'actions à 17 dollars l'unité, ce qui correspond à la fourchette commercialisée de 17 à 19 dollars par action . L'introduction en bourse a valorisé la société àenviron 2,22 milliards de dollars.

Les introductions en bourse devraient se poursuivre sur la lancée de l'année dernière, car l'envolée des marchés boursiers et la bonne tenue de l'économie américaine incitent de plus en plus d'entreprises à s'introduire en bourse.

Les fonds de capital-investissement, tels que Bain, disposent également d'un nombre record d'entreprises qui attendent d'être introduites sur les marchés publics, après une période d'accalmie de plusieurs années qui les a obligées à rester plus longtemps dans le secteur privé.

Bob's a commencé en 1991 avec un petit magasin dans le Connecticut et est devenu l'une des plus grandes chaînes de magasins de meubles aux États-Unis, avec plus de 200 salles d'exposition dans tout le pays.

Elle propose une large gamme d'articles d'ameublement, notamment des ensembles pour la chambre à coucher et la salle à manger, des meubles inclinables et des lampes de table.

L'entreprise a été détenue par des fonds d'investissement privés au cours des deux dernières décennies, Bain ayant racheté Bob's en 2014 aux sociétés de rachat KarpReilly et Apax Partners.

J.P.Morgan et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de la gestion du livre. La société sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "BOBS".